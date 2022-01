Cour suprême : Le premier Président dénonce les « attaques » à l’encontre des magistrats

Le Premier Président de la Cour Suprême, Cheikh Tidiane Coulibaly, a vivement dénoncé hier les attaques menées à l’encontre de la Justice et les magistrats qui l’incarnent.

Dans son discours lors de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, il a convenu que la justice ne peut s’offusquer que son action soit suivie, commentée, critiquée à tort ou à raison, et parfois avec passion. « Elle ne saurait cependant accepter de subir, d’où qu’elles proviennent, des attaques injustifiées et inconvenantes de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à l’honneur des magistrats qui l’exercent », a-t-il regretté.

Le magistrat s’est dit « heureux » de pouvoir saluer et remercier tous ceux qui viennent chaque année à l’audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux. Selon lui, il est loin le temps où les complaintes et récriminations des citoyens sur la gouvernance des affaires publiques étaient à peine audibles.

« Le monde a changé et nous avons conscience que, dans les démocraties modernes, les attentes des populations envers les institutions qui les représentent s’expriment désormais avec une plus grande résonnance » a indiqué le premier Président de la Cour suprême.

Seneplus