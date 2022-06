Ce contrôle compte toucher la moitié des cliniques privées dans un premier temps et va s’élargir jusqu’au niveau des cabinets. “Ceci est une remise en cause du système sanitaire. Il s’agit d’actes politiques qui vont mettre en danger tout ce qui se fait jusque-là”, selon le docteur Serigne Fallilou Samb, Secrétaire général de ladite association.

“L’achoppement se trouve au niveau des non IPm, les assurances, les banques, les personnes qui prennent en charge leurs propres frais qui n’ont pas été pris en compte par cet arrêté, malgré une discussion tenue et c’était un travail à faire. Aujourd’hui, on nous dit, puisque ce n’est pas fait, on retourne à 1983”, a pesté le docteur Seynabou Ba, membre de l’association et porte-parole du jour.