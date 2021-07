Conseil Constitutionnel : Les nouveaux visages des 7 sages

Nommé Président du Conseil constitutionnel le 26 juin 2015, après le décès de Cheikh Tidiane Diakhaté, dont il a terminé le mandat, Pape Oumar Sakho a été reconduit le 12 août 2016 et verra donc son mandat complet arriver à son terme dans un an. De quoi dire que les spéculations sur son remplaçant vont très bientôt occuper les débats.

Juge d’instruction et président du tribunal du travail à Tambacounda, juge au tribunal régional de Kaolack et au tribunal hors classe de Dakar, conseiller à la Cour d’appel de Dakar, Président de la Cour Suprême, le juge Sakho jouit d’une expérience d’une quarantaine d’années dans les cours et tribunaux du Sénégal, avec quelques incursions au sein du pouvoir exécutif : Directeur des Affaires civiles et des grâces et Directeur de Cabinet au ministère de la Justice. En 2015, il cède son fauteuil à la Cour Suprême à Mamadou Badio Camara, qui le rejoint, six ans plus tard, au Conseil constitutionnel. Avant de le remplacer à nouveau à la présidence ? Les jeux sont ouverts…