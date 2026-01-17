Un fils de l’ancien député Moustapha Cissé Lô a été interpellé par le commissariat spécial de Touba avant d’être déféré au tribunal de grande instance de Diourbel selon des sources de Seneweb.

Tout a commencé lorsqu’un mineur de 17 ans, répondant au nom de Baye Serigne Ndiaye, s’est rendu au commissariat spécial de Touba accompagné de sa mère. Le plaignant a déposé une plainte contre Moustapha Mbacké Lo, alias Junior Lo, pour menaces de mort et harcèlement. Selon les déclarations du mineur recueillies par les enquêteurs, il serait victime de menaces de mort répétées de la part du mis en cause. Junior Lo le guetterait à tout bout de champ, allant jusqu’à s’introduire dans son domicile familial pour le retrouver. Le conflit entre les deux protagonistes trouve son origine dans une affaire d’argent. Junior Lo avait donné la somme de 80 000 francs CFA au jeune Baye Serigne Ndiaye pour qu’il achète des amortisseurs destinés à son véhicule. Le plaignant a précisé devant les enquêteurs avoir effectivement acheté les pièces demandées. Malheureusement, les amortisseurs acquis n’étaient pas compatibles avec le véhicule de Junior Lo. Face à cette situation, la mère du plaignant a proposé à Junior Lo de récupérer son argent. Mais ce dernier a rétorqué qu’il n’avait pas besoin d’argent, mais qu’il voulait plutôt mettre la main sur Baye Serigne Ndiaye. Une convocation qui tourne au chaos Junior Lo a été convoqué au commissariat spécial de Touba pour s’expliquer sur les accusations portées contre lui. Il s’est présenté à la convocation mais a catégoriquement refusé de se prononcer sur l’affaire. Les enquêteurs l’ont alors invité à écouter la version des faits présentée par le plaignant. C’est à ce moment précis que la situation a dégénéré selon des sources de Seneweb. Le fils de l’ancien député est sorti de ses gonds. Il s’est mis à crier avant de se déchaîner sur le mobilier du bureau. Dans un accès de colère incontrôlable, il a saccagé une chaise et une table appartenant au bureau de l’enquêteur chargé du dossier, détruisant ainsi des biens appartenant à l’État. Maîtrisé et placé en garde à vue Face à ce déchaînement de violence, les agents présents sont rapidement intervenus pour maîtriser Junior Lo et mettre fin à ses destructions. Il a été immédiatement placé en garde à vue. Le dossier du mis en cause s’est ainsi alourdi. Aux accusations initiales de menaces de mort et de harcèlement s’est ajoutée la destruction de biens appartenant à l’État. Au terme de sa garde à vue, Moustapha Mbacké Lo dit Junior Lo a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Diourbel. Placé sous mandat de dépôt par le procureur, il sera jugé le jeudi 22 janvier en flagrant délit.