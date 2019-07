Cocaïne saisie au Port : Les Américains entrent dans la danse…

L’importante quantité de drogue saisie par la Douane Sénégalaise ne laisse personne indifférente. Apres le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo qui a effectué, une visite, ce lundi, à la brigade du Mole 1 à Dakar, pour mieux s’enquérir de la situation, La Drug Enforcement Administration (DEA) (Administration pour le contrôle des drogues) est aussi entrée dans l’enquête.

Américains, français, italiens et espagnols dans l’enquête

La situation risque de prendre une autre tournure. A en croire Libération qui donne l’information, au même titre que les enquêteurs français, italiens et espagnols, les services Américains ont pris contact avec les autorités sénégalaises pour participer à la traque des trafiquants.

Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a estimé la valeur à 50 milliards de F Cfa la quantité de drogue saisie par les Douanes au Port de Dakar, en l’espace de 72 heures.

Les douanes sénégalaises ont saisi près de 800 kg de cocaïne en provenance du Brésil cachée dans des véhicules neufs sur un bateau au port de Dakar, a-t-on appris.

Cette nouvelle prise, après une précédente de 238 kg le 26 juin, porte à plus d’une tonne la quantité de cocaïne saisie en moins d’une semaine au port de Dakar. Au moins 15 personnes ont été arrêtées en lien avec cette affaire.

L’axe Colombie – Bolivie – Pérou

La cocaïne saisie dans la nuit de samedi à dimanche, d’une quantité de 798 kg, a été découverte « sur 15 véhicules » dans un lot contenant «des dizaines» de voitures neuves, indique un communiqué des douanes sénégalaises. « La prise a été effectuée sur un bateau en provenance du Brésil», selon la même source.

La cocaïne, produite principalement en Colombie, en Bolivie et au Pérou, voyage de plus en plus par la mer avec des escales régulières dans les Caraïbes, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, zones de transit importantes, selon les experts.