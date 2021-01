Chelsea – Edouard Mendy: “Ce qui nous manque pour le moment, c’est la cohérence”

Face à Leicester, Edouard Mendy ne pouvait pas faire grand chose pour empêcher la défaite. Plus adroits, les foxes ont logiquement remporté le match (2-0). Une défaite qui vient enfoncer d’avantage les Blues dans la crise.

La descente aux enfers

Invaincu à chacun de ses 13 premiers matchs avec Chelsea, Mendy a maintenant goûté à la défaite 5 fois lors de ses huit dernières apparitions.

Interrogé sur les raisons de ce retournement de situation l’ex portier Rennais fustige un manque de cohérence dans le jeu de ses coéquipiers.

Ce qui nous manque pour le moment, c’est la cohérence, étant bonne pour tout le match. Nous avons souvent un mauvais patch, concédons un but et il est trop difficile de récupérer. Nous devons trouver plus de cohérence dans les matchs pour pouvoir dépasser ce niveau d’équipe.

C’est difficile à expliquer car nous étions en bonne forme et ensuite nous nous sommes mis en difficulté. C’est arrivé très rapidement. Nous devons nous concentrer sur la phase de retour maintenant et nous rapprocher des niveaux auxquels nous étions, a-t-il estimé.