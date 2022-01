CAN 2021 : Sadio Mané capitaine des lions face á la Guinée

Sadio Mané sera le capitaine de l’équipe du Sénégal, ce vendredi, lors du match, contre la Guinée, comptant pour la 2e journée de la CAN 2021, dans le groupe B.

“5 ou 6 joueurs sont capables de porter le brassard. Le capitaine Koulibaly n’est pas là et on n’est pas sûr de récupérer les autres. Gana et Ballo Touré aussi ne sont pas là. Donc, Sadio peut porter le brassard demain”, a fait savoir Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, à la veille du derby du groupe B, qui se jouera à 13h GMT, à Bafoussam.