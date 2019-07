CAN 2019 : Finale Sénégal-Algérie : les lions vont tenter d’écrire leur propre histoire 17 ans après...

C’est le jour J, la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions du Sénégal qui défient les Fennecs d’Algérie, ce vendredi soir (19h GMT), au Caire.

Objectif, une première étoile sur le maillot vert-jaune-rouge, après une longe attente. Ce, depuis les indépendances et faire oublier la longue traversée du désert.

Ce soir, dans le grand stade International du Caire, les hommes de Aliou Cissé tenteront d’écrire leur propre histoire 17 ans après leur premier test manqué par la génération de Diouf, Fadiga et Aliou Cissé devenu sélectionneur de cette équipe.

Concrétiser enfin le rêve

« Nous avons envie de faire plaisir à notre peuple. Le trophée, nous comptons la remporter pour Kalidou Koulibaly qui ne jouera pas la finale. L’envie est là. Je vois des joueurs concentrés et prêts à se donner pour gagner cette coupe », a déclaré le sélectionneur du Sénégal. Ce trophée est le rêve de tout un peuple. Ce dernier s’impatiente car il veut aussi goûter à la saveur de la Coupe d’Afrique des Nations.

En même temps, les Lions qui n’ont jamais battu les Fennecs en phase finale, auront à cœur de mettre fin à l’invincibilité algérienne non seulement dans cette CAN mais aussi lors de leurs confrontations.

Mais face à la meilleure attaque, la tâche ne sera pas simple même si le Sénégal possède la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé. « Les joueurs sont déterminés à aller chercher la victoire. Une finale, on la joue pour la gagner », a dit le sélectionneur Djamel Belmadi qui a déjà battu le Sénégal en phase de poules de cette CAN. Cette nouvelle retrouvaille se jouera dans une autre configuration. Surtout que le contexte n’est plus le même. Ce sera une finale qui se jouera sans calcul. L’une est en quête d’un premier sacre et l’autre d’un second 29 ans après.

Voici le 11 probable des Lions

Alfred Gomis-Gassama, Salif Sané, Kouyaté, Sabaly-Gana, Pape Alioune, Saivet-Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Mbaye Niang