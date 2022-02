Boutikou Laye, le supporter comique des Lions du Sénégal

La troisième édition de la coupe d’Afrique des nations (CAN) fait sensation chez les artistes musiciens. Comme d’habitude, les éditions de cette compétition inspirent de belles chansons qui prennent parfois les relents d’humour pour galvaniser les Lions de la Teranga. A l’image des chanteurs, les comédiens s’en mêlent, histoire de motiver l’équipe nationale du Sénégal.

De son vrai nom Abdoulaye Thiam, artiste rappeur, chroniqueur, alias Boutikou Laye, originaire de Kaolack, sort de la mêlée. Depuis le début de la CAN, l’artiste fait sensation sur les réseaux sociaux et compte déjà des milliers de vues sur YouTube. Après chaque match des lions, l’artiste produit des chansons comiques, accompagnées de petites vidéos dans une mise en scène codifiée et parodique. La production suscite de l’humour.