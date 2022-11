Arrestation de Pape Alé Niang : Taxawou Sénégal affiche son indignation

L’arrestation de Pape Alé Niang continue de soulever des réactions. Taxawu Sénégal, mouvement dirigé par Khalifa Sall a affiché son indignation et apprend avec indignation « dénonce vigoureusement cette tentative de musèlement de la presse et d’intimidation des journalistes et condamne par la même les agressions barbares perpétrées contre les journalistes de BuurNews par les forces de l’ordre ». Taxawu Sénégal annonce également avoir mis ses avocats à la disposition de Pape Alé Niang pour sa défense sans oublier d’exiger « la libération sans délai et sans condition du journaliste ».

