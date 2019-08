Amath Dansokho repose aux cimetières Thiaka Ndiaye de Saint-Louis

Amath Dansokho a reçu ce dimanche matin, les hommages et honneurs de la Nation, à l’Hôpital Principal de Dakar où s’est déroulée sa levée de corps. Le président d’honneur du Parti de l’indépendance et du travail (Pit) a réuni opposition et pouvoir autour de son cercueil.

Le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse a présidé la cérémonie et rendu hommage à « un ami fidèle et loyal au président de la République Macky Sall ».

La dépouille de Dansokho a été ensuite acheminée à Saint-Louis. Le leader politique a été enterré ce Dimanche dans l’après-midi aux cimetières Thiaka Ndiaye de Saint-Louis.