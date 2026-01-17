AIBD : un proche de Khalifa Sall arrêté peu avant de prendre son…

Que reproche-t-on à Lassana Kanté ? Le coordonnateur de Taxawu Sénégal à Tamba a été arrêté à l’AIBD par la police de l’air, mercredi dernier dans la matinée, alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Bamako. Dans un communiqué repris par les Échos, qui donne l’information, ses camarades de parti alertent sur son sort, «entouré d’une inquiétante opacité».

Le journal rapporte que Khalifa Sall et compagnie pointent «cette absence totale de nouvelles [qui] plonge [la] famille [de Lassana Kanté], ses proches ainsi que l’ensemble des membres de Taxawu Sénégal dans une angoisse légitime et croissante». Ils se disent intraitables «quant au respect de ses droits, de sa personne et de sa dignité».