Le mouvement «Aar Li Ñu Bokk» vient d’enregistrer un soutien de taille dans ses rangs. Après Ousmane Sonko qui a été la vedette du rassemblement d’hier, c’est au tour de Me Abdoulaye Wade de vouloir s’offrir une cure de jouvence auprès des populations qui, depuis l’éclatement de « l’affaire des 10 millions de $ » de Franck Timis, harcèlent les Sall en réclamant que le président Macky Sall livre son cadet, Aliou Sall.

« Abdoulaye Wade va marcher pour la transparence dans la gestion des affaires publiques et des contrats pétroliers. » L’affirmation est de Oumar Faye du mouvement Leeral Askan Wi et membre éminent du mouvement «Aar Li Ñu Bokk». A en croire l’activiste, l’ancien président de la République du Sénégal aurait donné son accord de principe et sera la semaine prochaine à la place de la Nation pour exiger que les Sall, présumés, « prédateurs des ressources naturelles nationales renégocient les contrats pétroliers et miniers qu’ils ont signé. Et rendent aux Sénégalais les milliards qu’ils leur ont volés »

Alors que Abdoulaye Wade a, pendant ses douze années à la tête du pays, symbolisé la gabegie, mal-gouvernance et le népotisme, son envie soudaine de se présenter, aujourd’hui, en chantre de la transparence fait rire sous cape ses détracteurs. Et inquiète les observateurs de la scène politique nationale. Vendredi prochain, sur la tribune des orateurs de la place de la Nation, il pourrait être accueilli par les activistes de Y’en à marre, la jeunesse livre et patriotes de Ousmane Sonko; ceux-là même qui ont précipité sa chute.

Aussi, Abdoulaye Wade, conscient de l’audience que peut offrir cette place mythique des dernières revendications citoyennes et cette cause -la sauvegarde des intérêts pétroliers- qui interpelle tous les Sénégalais, ne compte pas laisser à Ousmane Sonko, tout seul, se faire une popularité à moindre coût. En l’absence de son fils qu’il aurait préféré voir à la place du leader de Pastef, Abdoulaye Wade compte ravir la vedette à ce jeune loups qui, à défaut de les fusiller tous, aimerait effacer son nom du tableau des présidents qui ont travaillé pour le développement national.

Alors qu’il a été silencieux sur ce scandale Petrotim depuis son éclatement, la volonté d’Abdoulaye Wade de venir, vendredi prochain, occuper le premier rang s’explique par le fait qu’il est conscient des précieux points qu’il peut engranger auprès de ce peuple de qui il avait, lui-même, dit qu’il oubliait jusqu’au dernier dîner de la vielle. Au cas où ce peuple l’aurait oublié, c’est pourtant lui -Abdoulaye Wade- qui est à l’origine de la signature de ce fameux scandaleux contrat que Macky Sall n’a fait qu’entériner. Alors, si ce même Abdoulaye Wade se croit investi d’une soudaine mission de justicier des deniers publics, il y a fort à croire qu’il a des choses non dites.