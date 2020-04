ABDOULAYE DAOUDA DIALLO PROMET LA TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES FONDS

Sous l’impulsion du groupe Emedia Invest, plusieurs chaines de télévision (Walf, 7TV, 2S TV, DTV et Africa 7), ont combiné leurs forces pour apporter leur partition dans la lutte contre le coronavirus. Elles ont, à travers un téléthon, mobilisé un montant de 101 102 190 francs CFA qu’elles ont remis, ce jeudi, au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Lequel a magnifié l’acte posé par les télévisions privées qui, selon lui, confirme cet élan de solidarité du peuple sénégalais pour répondre à l’appel du président de la République dans la lutte contre cette pandémie.

Le ministre a, dans le même sillage, rassuré à tout le monde en déclarant que tous les fonds collectés dans cette lutte seront utilisés à bon escient et dans la transparence la plus absolue. « Aujourd’hui, on est à plus de 31 milliards de francs CFA mobilisation de fonds. Je tiens à vous rassurer que c’est un montant qui sera utilisé en parfaite conformité avec nos procédures budgétaires et comptables. Et dans tous les cas, notre compte rendu sera fait de l’utilisation de ce montant », a déclaré le ministre à ses interlocuteurs, Mamoudou Ibra Kane, El Hadji Ndiaye, Maimouna Ndour Faye, et autres responsables desdites télévisions privées, venus lui remettre le chèque.