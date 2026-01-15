Abdoul Aziz Diop, adjoint du maire des Agnam, Farba Ngom, sera présenté ce jeudi matin au Procureur, après avoir été placé en garde à vue hier, mercredi. Selon le quotidien L’Observateur, son interpellation intervient après qu’il «s’en est pris violemment au garde» du Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec.

A l’origine de cette prétendue agression, Abdoul Aziz Diop était venu rendre visite à Farba Ngom, qui a été extrait de sa cellule pour des soins médicaux. Mais le garde lui aurait refusé l’accès au lieu, prétendant que le député-maire n’y était pas. Furieux, il aurait provoqué une altercation.

Placé en détention, Abdoul Aziz Diop, qui a «regretté» son acte, est poursuivi pour «outrage à agent, provocation à un attroupement et trouble à l’ordre public».