54ᵉ réunion de l’UPCI à Dakar : la question palestinienne et la lutte contre l’extrémisme au cœur des débats

La 54ᵉ réunion du Comité exécutif de l’Union des Parlements Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (UPCI) s’est ouverte ce lundi 1er septembre 2025 à Dakar, sous la présidence du Sénégal.

Présidée par Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale, cette rencontre de haut niveau réunit des parlementaires et diplomates venus de l’ensemble des États membres de l’OCI. Elle vise à renforcer la coopération parlementaire face aux défis communs.

Dans son discours d’ouverture, le président de séance a réaffirmé l’engagement du Sénégal en faveur de la paix, de la démocratie et de la fraternité entre les peuples. Il a souligné le rôle central des parlements dans la défense des droits, la justice internationale et la stabilité.

Plusieurs thématiques majeures sont à l’ordre du jour, notamment :

La question palestinienne, qualifiée de cause commune et prioritaire pour l’ensemble des pays membres ;

La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, à travers une action collective renforcée ;

La protection des femmes et des enfants, considérée comme une priorité partagée ;

La participation des femmes parlementaires musulmanes dans la gouvernance et la promotion des droits ;

Le dialogue entre civilisations et religions, pour encourager la tolérance et la compréhension mutuelle.

Cette réunion marque une nouvelle étape dans l’engagement des pays membres de l’UPCI à œuvrer ensemble pour la paix, la sécurité et le développement.

Elle témoigne également du rayonnement diplomatique du Sénégal, acteur majeur du dialogue et de la coopération sur la scène internationale.