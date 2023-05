Maire de Dakar, Barthélémy Dias a été invité par la chaine française, TV5 Monde. Le leader politique, qui s’est illustré ces derniers jours avec sa rencontre avec le président Macky Sall, n’a pas changé d’avis concernant le 3e mandat du président Sall. Mieux, il a révélé avoir parlé avec Macky sur la question.

« Cette 3e candidature est inadmissible et non négociable. Lorsque j’ai rencontré le Président Macky Sall, je lui en ai parlé. Il m’a dit qu’on pourrait trouver un terrain d’entente lors du dialogue national, et c’est pourquoi je considère que nous devons dialoguer », a-t-il déclaré.