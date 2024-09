Yeumbeul Asecna : Une femme enceinte poignarde son mari par jalousie

Yeumbeul Asecna, dans la banlieue dakaroise, a été secouée par un tragique incident survenu dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 septembre. A. F., une restauratrice enceinte de six mois, a poignardé son mari, M. T., au cou après une dispute violente.

Selon “Les Échos” qui donne l’information, tout a commencé lorsque la mise en cause a remarqué un appel d’une femme sur le téléphone de son mari. Rongée par la jalousie, elle a exigé que M. T., supprime le numéro, mais celui-ci a refusé. La situation a dégénéré, entraînant des échanges houleux et des violences physiques. Le lendemain soir, la tension est montée d’un cran, jusqu’à ce qu’A. F., furieuse après avoir été frappée par son mari, se saisisse d’un couteau dans la cuisine et le poignarde au cou.

Gravement blessé, le mari a été rapidement transporté à l’hôpital, où son état critique a nécessité un transfert d’urgence au centre hospitalier de Fann. Pendant ce temps, son épouse consciente de son acte, s’est rendue d’elle-même à la police.

Lors de l’enquête, « elle a reconnu les faits, expliquant avoir agi par jalousie et en réaction aux violences de son mari”, indique le quotidien.