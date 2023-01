Le refus de l’ancien premier ministre et tête de liste de Benno lors de la dernière législative de juillet 2022 est en train de lui couter cher. A en croire des informations parvenues à Kéwoulo, un décret révoquant le mandat de député de Aminata Touré vient. Du côté de la principale victime de ce décret, rien ne pourra la déstabiliser. Voici in extenso la réaction de Mme Mimi Touré.

«Je viens d’apprendre mon exlusion de l’Assemblée nationale par le Président Macky Sall en totale violation de la loi. Je reste plus que jamais déterminée à poursuivre mon combat pour l’enracinement de la Démocratie sénégalaise et contre sa tentative de troisième mandat moralement et juridiquement inacceptable. »

Aminata Touré