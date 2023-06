Un vent de liberté a soufflé ce matin sur le commissariat central de Dakar, siège de la Sureté urbaine. Interpellé hier et remis à la Sureté urbaine malgré son immunité de député, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi vient de recouvrer la liberté.

A en croire le député Guy Marius Sagna, qui vient de donner la nouvelle, son collègue, Birame Soulève Diop, interpellé, hier, par la police pour “participation à une manifestation interdite” et “trouble à l’ordre public” avant d’être remis aux hommes du commissaire Bara Sangharé vient de recouvrer la liberté.

Hier, Birame Soulèye Diop et compagnie avaient décidé d’aller chercher Ousmane Sonko, en résidence forcée, à son domicile de la Cité Keur Gorgui et de l’amener, avec eux, à leur “dialogue avec le peuple” organisé aux Parcelles Assainies, sur le terrain de football. Pour rappel, cette manifestation que l’opposition avait organisé a été tout simplement interdite par le préfet. Et ceux qui ont bravé cette interdiction ont été interpellés.