Travaux d’entretien du Poste Électrique de Sakal : la SDE annonce des perturbations dans la distribution de l’eau les 30 et 31 Août

LA SENEGALAISE DES EAUX (SDE) INFORME SES CLIENTS QU’EN RAISON DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU POSTE ELECTRIQUE HAUTE TENSION DE SAKAL PAR LA SENELEC, PREVUS LE SAMEDI 31 AOUT 2019, UNE PARTIE DES OUVRAGES DE PRODUCTION ET DE POMPAGE DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU DE DAKAR SERONT EN ARRÊT OU EN BAISSE DE CAPACITE.



LA DISTRIBUTION D’EAU CONNAITRA DONC DES PERTURBATIONS ALLANT DE LA BAISSE DE PRESSION AU MANQUE D’EAU DURANT CETTE JOURNEE DANS LES ZONES SUIVANTES :



➢ RUFISQUE ET ENVIRONS

➢ DAKAR BANLIEUE (y compris Thiaroye et Guédiawaye)

➢ DAKAR-VILLE

➢ LES LOCALITES DES REGIONS DE LOUGA ET THIES ALIMENTEES PAR LES CONDUITES DU LAC DE GUIERS





LA SITUATION REVIENDRA PROGRESSIVEMENT A LA NORMALE A PARTIR DE LA FIN DES TRAVAUX PREVUE CE MEME JOUR A 17H.



UN DISPOSITIF DE CAMIONS CITERNES SERA MIS EN PLACE DANS LES QUARTIERS LES PLUS TOUCHES PAR LES PERTURBATIONS.



LA SENEGALAISE DES EAUX S’EXCUSE AUPRES DE SES CLIENTS POUR CES DESAGREMENTS TOTALEMENT INDEPENDANTS DE SA VOLONTE.

Communique SDE