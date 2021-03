Transport aérien : Air Sénégal s’agrandit

La flotte d’Air Sénégal s’est agrandie. La compagnie aérienne sénégalaise a réceptionné samedi dernier le deuxième avion de type Airbus A321. « L’appareil s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD), ce 27 février 2021 à 17h 55mn en provenance de Montpellier. L’aéronef immatriculé 6V-AMD est configuré pour accueillir 165 passagers : 16 en classe Affaires, 149 en classe Economique », souligne un communiqué de Air Sénégal.

« La réception de ce deuxième appareil résulte d’un effort colossal qui porte l’empreinte commune d’une équipe consciente de son rôle et de ses missions et surtout fidèle à son ambition de porter au plus haut niveau, notre compagnie nationale », a déclaré Ibrahima Kane, DG Air Sénégal.