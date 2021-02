Trafic de données personnelles : Ses vidéos intimes envoyées à ses proches, il accuse son fils

En filmant ses ébats sexuels en 2013, A. B. La. ne pensait pas qu’en 2020 il verrait ses vidéos circuler sur le réseau whatsapp.

Ce cinquantenaire, père de 8 enfants accuse l’un de ces fils, A. Dimi d’avoir aidé ses rivaux O. B. et F. F. P. à entrer en possession de ses vidéos.

Au courant du mois d’octobre 2019, A. B. dit avoir été victime d’un cambriolage et son ordinateur qui contenait les vidéos a été emporté.

“Ces derniers veulent me nuire dans le but de récupérer mes parts et tous mes biens dans la société. Seul A. Dimi connaissait le code de verrouillage de l’appareil”, s’est plaint la victime.