Touba : Un policier tabassé par des gendarmes

C’est L’Observateur qui donne la nouvelle dans sa parution de ce vendredi. Et c’est pour révéler que le policier M. Samb a passé, jeudi dernier, un sale quart d’heure.

Pour un conflit de compétence, le limier a été malmené et brutalisé par huit pandores. L’incident a eu lieu, vers 13 h 30 mn, sur la route de Darou Mouthy, à hauteur de l’intersection qui mène vers les Hlm Sokhna Maï. D’après le récit du journal, chacune des entités, policiers et gendarmes, revendiquaient la compétence du secteur. C’est dans ce mélo-mélo que le policier bat en retraite et câble le commandant du corps urbain, Ibrahima Diop, qui lui ordonne de quitter les lieux.

Les hommes en bleu l’ont suivi et neutralisé, avant de le menotter et le jeter comme un mal propre dans leur véhicule. Le policier sera conduit à la Brigade de Touba Bélel où il a été gardé à vue pendant quelques heures. Il s’est tiré d’affaire grâce à l’intervention du commissaire divisionnaire Bassirou Sarr et de son adjoint. Humilié par les pandores, le flic s’en est sorti avec des égratignures.

La version du policier : « Le commandant s’est assis sur ma tête »

Après l’incident, le policier Samb, très amer, raconte sa version des faits : « C’est un acte vilain qui m’a fait très mal. Je n’ai exercé aucune forme de violence ou de résistance devant eux. Ils ont profité de l’absence de mon collègue pour me trouver sous l’arbre à palabres en train d’attendre un taxi » Et d’ajouter : « Le commandant de gendarmerie a été indécent. Il est le principal instigateur. Il est assis sur ma tête. Il ne mérite pas sa place. Certains gendarmes étaient réticents, mais ils n’avaient pas le choix devant les ordres de leur supérieur. Dieu merci, je n’étais pas armé. Sinon, j’allais tirer sur eux ».