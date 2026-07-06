​Touba Fall : Quatre enfants retrouvés morts dans un véhicule

La commune rurale de Touba Fall, située dans le département de Mbacké (centre-ouest), est sous le choc. Portés disparus pendant quelques heures vendredi, quatre enfants ont finalement été retrouvés sans vie à l’intérieur d’un véhicule stationné, selon le quotidien Libération.

Selon les premières hypothèses, les enfants jouaient lorsqu’ils seraient parvenus à se glisser dans le véhicule qui appartient à un parent de l’un d’eux. Coincés à l’intérieur, la forte chaleur et le manque d’aération dans la zone leur auraient été fatals. Ils sont décédés dans des conditions atroces.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. À ce stade, aucune trace de violence n’a été relevée sur les corps des victimes.