Thiès : Un riche commerçant et son épouse infectés au Covid-19

Un vieux et riche commerçant au marché central de Thiès et sa femme ont été testés positifs au coronavirus, rapporte le quotidien L’Observateur.

Le commerçant, la soixantaine, est propriétaire de grands magasins de papeterie. Il s’était rendu en France avec sa femme pour une opération ratée de l’œil.



Le couple est rentré le jour où le Sénégal avait décidé de suspendre tous ses vols. Le mari et l’épouse avaient pourtant passé avec succès le test de thermo-flash à l’Aibd.

Quelques jours plus tard, toujours d’après le récit du journal, le couple a été testé positif au Covid-19 et mis en isolement au centre hospitalier de Diamniadio.