Thiaroye : Un homme se frotte contre une dame, dans un bus, et fini en garde à vue

Une scène rocambolesque s’est déroulée dans un bus de la ligne 52 sur l’axe Poste Thiaroye – Pikine, vers 20 h. N’ayant pas trouvé une place assise dans le véhicule, M. Diémé s’est placé derrière une dame. Profitant de la situation, l’homme âgé de 27 ans a ouvert sa braguette et s’est frotté contre les fesses d’O. Kane jusqu’à éjaculer.

Sur ces entrefaites, la dame a vilipendé l’homme qui se dit maçon. A la suite de l’intervention des autres passagers, le chauffeur du bus a pris la direction du commissariat de Thiaroye voisin.Livré à la police, M. Diémé a reconnu les faits sur procès-verbal. Mais pour lui, c’est la dame O. Kane qui l’a provoqué dans le véhicule et il a fini par céder aux avances, ne pouvant plus résister.

Après son interrogatoire, l’homme domicilié à Yeumbeul Bene Barack a été placé en garde à vue pour attouchements sexuels et attentat public à la pudeur selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Kane déroule le film

Le lundi dernier vers 20 h, O. Kane a quitté Poste Thiaroye à bord d’un bus pour se rendre à Pikine. Me tenant debout, “j’ai senti qu’un passager se frottait contre moi. Je me suis retournée et là, j’ai constaté que le monsieur avait déjà ouvert sa braguette et a fini par éjaculer dans sa culotte. J’en ai parlé aux autres passagers qui sont intervenus pour l’interpeller avant d’orienter le bus au commissariat de Thiaroye”, confie la dame sur le procès-verbal déposé sur la table du procureur de la République.

Au terme de l’enquête diligentée par les hommes du commissaire Ousmane Faye, le maçon M. Diémé a été déféré avant-hier mardi.