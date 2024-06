Tanzanie : Un doublé signé par un anciens international sénégalais

Après avoir marqué le championnat marocain, Moussa Ndaw, reconverti entraîneur, s’illustre en Tanzanie. L’ancien international sénégalais, nommé coach adjoint de l’entraineur argentin Miguel Angel Gamondi, a remporté ce week-end la finale de la Coupe nationale sur le banc des Young Africans aux dépens de l’Azam FC, coaché par son compatriote Youssouph Dabo.

Une victoire acquise à l’issue de la fatidique séance des tirs au but (6 à 5) après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Selon LeQuotidien, Ndaw a bouclé la saison de foot, en apothéose, signant un doublé après avoir déjà remporté le championnat.