La suspension du signal de Walf-TV par les services de Babacar Diagne de la CNRA continue de raviver la colère des journalistes et techniciens de la communication, après Ibrahima Lissa Faye de la CAP dont les propos ont été relayés dans ces colonnes de Kéwoulo, c’est au tour de Oumar Diouf Fall de monter au créneau. Et pour ce doyen de la presse, les journalistes ne doivent pas se laisser faire… Voici in extenso l’intégralité de son intervention.

“Il est quand même temps de se lever pour mettre un terme aux agissements scandaleux, abusifs et à la limite du grotesque du CNRA, ce « machin » qui, il faut le rappeler, est le fruit d’un long et difficile combat de professionnels de la presse, et qui, hélas, n’honore plus la presse sénégalaise. Les pratiques actuelles de ce qu’on appelle un Conseil- les mots ont un sens- ensevelissent toutes les batailles menées depuis l’indépendance de notre pays par des journalistes et techniciens de la communication sociale pour la defense de la liberté et du pluralisme de la presse de notre cher pays, le Sénégal. Elles- ces pratiques scandaleuses-affaiblissent notre démocratie, elles affaiblissent le pouvoir politique en place, qu’il le sache ou s’en convainque ou non…

De toute façon, le CNRA ne régule rien du tout et ne fait que réprimer à sens unique en s’attaquant toujours à la presse privée, aujourd’hui WALF TV, alors que ce « Conseil dit de régulation » a tellement à faire, à « réguler » et à réprimer du côté de l’audiovisuel public si et seulement si il faisait un petit peu preuve de discernement. Les « flagrances » de dérives dans ce côté public sont tellement flagrantes-dérives sournoises de propagande politique au profit d’un camp politique et social-ce qui n’est point du service public-dérives installées depuis des décennies au point qu’on semble s’en accommoder et de trouver que c’est normal.

Que nenni !

Vraiment, il est temps de « réguler » le CNRA et de travailler à mettre en place un organe vraiment digne de l’image et de la réputation du Sénégal en matière de presse et de communication sociale. C’est en ce sens que fermer brutalement et abusivement les radios et TV, fermer aujourd’hui WALF TV est inacceptable.

Cette fermeture doit indigner tout professionnel des Media ou simplement tout démocrate qui se respecte. Que reproche t-on à WALF TV? D’avoir cherché et essayer de traiter l’information où elle se trouve? C’est vraiment empêcher au berger de surveiller ses troupeaux! Franchement, je suis choqué !