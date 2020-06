Sonacos : Un chiffre d’affaires de 38 milliards FCFA en 2019

Selon le nouveau quotidien économique L’Info, la Sonacos respire la santé financière.

Elle a fait un grand bond en avant, atteignant pour l’exercice écoulé plus de 38 milliards, contre un peu plus de 14 milliards en 2018.

Avec la privatisation désastreuse, la Sonacos a cumulé douze ans de pertes financières à coup de milliards de Fcfa.

De 2004 à 2016, plus de 44 milliards de pertes ont été cumulées, en plus de 60 milliards de dettes dues aux banques et aux fournisseurs.

En 2019, l’État, qui a procédé à une recapitalisation par conversion de créances de plus de 65 milliards, a réévalué certains actifs, notamment l’intégration de l’immeuble du siège.

Ce qui a abouti, rapporte le journal, à la recapitalisation de Sonacos S.A pour un capital de 20,5 milliards Fcfa.