Solidarité / Covid-19 : « On attend beaucoup plus des industries minières implantées à Kédougou » (ministre)

L’appel solennel lancé par le chef de l’Etat en vue de freiner la propagation du Covid-19 au Sénégal devrait avoir plus d’écho du côté des industries minières implantées dans une région comme Kédougou.

C’est le point de vue défendu par le secrétaire d’État aux droits humains et de bonne gouvernance auprès du ministre de la Justice, Mamadou Saliou Sow qui appelle ces dernières à donner des contributions dignes des revenus générés par leur activité minière.

« On ne peut pas comprendre que les sociétés minières fassent des milliards de profits et aujourd’hui qu’il y ait des contributions de l’ordre de 20 millions. On attend beaucoup plus d’elles pour la région de Kédougou.

L’Etat ne devait pas intervenir pour la région de Kédougou. Les sociétés minières implantées ici à elles seules pouvaient prendre en charge complètement la région de Kédougou sans l’apport de l’Etat du Sénégal », a soutenu le secrétaire d’Etat qui procédait à une remise de dons au profit des trois communes que sont Kédougou, Saraya et Salémata.

Au total, 4000 masques, 100 cartons de gel et des produits alimentaires (7 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre et 30 bidons de 20 litres d’huile, pour un total de 20 millions de francs Cfa ont été remis par le ministre, au gouverneur de la région, Saer Ndao.

Selon ce dernier, ce don va impacter positivement les populations et il va être réparti au niveau des trois départements. Il constitue aussi, dit-il, une solution pour les talibés en confinement dans les daaras.