Les anciens militaires et invalides du Sénégal sont dans la rue depuis ce matin. Au siège des anciens combattants et devant le ministère de l’Intérieur, ils sont venus en masse pour rappeler à l’Etat le paiement de leurs droits. Des pensions d’invalidité qui ne valent rien et qui pourtant tardent à leur être payées.

Venus en masse, ce matin, pour exiger le paiement de leurs pensions et l’augmentation de leurs “maigres pécules”, les anciens militaires et invalides ont fait savoir qu’ils ne demandent pas de faveurs ni d’aides du chef de l’Etat, comme le font remarquer certains Sénégalais: “nous réclamons uniquement nos droits“. Mais, au lieu de les écouter, le gouvernement a préféré leur envoyer des policiers surarmés qui les ont gazés et qui ont procédé à l’arrestation de 5 d’entre eux. Interpellés en préventive, “ces invalides qui voulaient rentrer dans leurs droits sont actuellement en garde à vue au commissariat central de Dakar où du Plateau“, à en croire les informations livrées par leurs camarades.

A les en croire, “c’est la veille que le commissaire de police du Plateau les a appelés pour leur faire savoir que s’ils marchaient aujourd’hui ça n’allait pas être facile pour eux. Et la réponse, que l’autorité a trouvé, a été de leur envoyer les forces de l’ordre pour les mater.” A en croire les anciens militaires et invalides de guerre, leurs collègues arrêtés ont été trouvés sur le lieu de petit déjeuner et conduits manu militari au commissariat du Plateau. Aussi, El’hadji Mamadou Nago Guèye de l’association a fait savoir que la violence policière exercée sur eux ne s’explique pas.

“Nous sommes prêts à tout. Nous ne sortons pas pour faire du n’importe quoi. Nous sommes sortis juste pour réclamer nos droits. Nous soutenons nos camarades en exercice qui viennent de bénéficier des augmentations par le gouvernement. Mais, nous pensons que ce n’est pas suffisant.” A-t-il fait savoir. Abondant dans le même sens, les invalides ont fait savoir que les conditions de leurs camarades invalides appelle plus à des considérations humanitaires qu’à des agressions physiques des policiers. “Nous avons réfléchi un plan de résistance la prochaine fois que les policiers interviendront dans nos réunion.”