Derrière cette procédure se cache un différend financier dont les origines remonteraient à plusieurs années. Selon la plainte consultée par les enquêteurs, Souleymane Diawara affirme avoir remis à Amara Traoré la somme de 40 millions de francs CFA pour l’acquisition d’un terrain. Une opération immobilière qui, selon le plaignant, n’a jamais abouti.

Au fil du temps, les interrogations se seraient multipliées. Le terrain annoncé n’aurait jamais été acheté et, malgré plusieurs relances, les fonds n’auraient jamais été restitués à leur propriétaire. Face à cette situation, l’ancien défenseur des Lions a finalement décidé de saisir la justice afin d’obtenir des explications sur la destination réelle de son argent.

Du côté d’Amara Traoré, la version est tout autre.

Entendu par les enquêteurs, l’ancien sélectionneur national conteste les accusations portées contre lui. Selon ses déclarations, les 40 millions de francs CFA n’ont jamais été détournés. Il soutient avoir remis l’intégralité de la somme au frère de Souleymane Diawara, aujourd’hui décédé. Une affirmation qui place désormais les enquêteurs devant une équation complexe : déterminer qui dit vrai dans cette affaire où l’un des principaux acteurs cités n’est plus en vie.

Selon des sources proches du dossier, les hommes de la Section de recherches cherchent désormais à retracer le parcours exact des fonds. Documents, témoignages et éventuelles preuves de transfert pourraient être passés au crible afin de faire toute la lumière sur cette transaction qui aurait viré au cauchemar.

Pour les enquêteurs, plusieurs zones d’ombre demeurent. Où est passée la somme de 40 millions de francs CFA ? Des actes administratifs relatifs à l’acquisition du terrain existent-ils réellement ? Qui a effectivement reçu les fonds ? Et surtout, pourquoi le litige est-il resté sans solution pendant plusieurs années avant d’atterrir devant les gendarmes ?

Autant de questions auxquelles l’enquête devra répondre.

Une chose est certaine : cette affaire, qui met face à face deux anciennes gloires du football sénégalais, dépasse désormais le cadre d’un simple différend privé. Elle est entrée de plain-pied dans le champ judiciaire et pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les prochaines heures.

À Saint-Louis, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Et dans les coulisses du football sénégalais, beaucoup attendent désormais de savoir ce qu’il est réellement advenu des 40 millions de francs CFA au cœur de cette affaire qui fait déjà grand bruit.