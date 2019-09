Abdoulaye Sylla, 38 ans, enseignant dans une école privée à la Cité Soprim, a été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir violé et engrossé son élève mineure âgée de 13 ans.

Selon L’As, l’affaire a été évoquée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits. Il devra également payer à la victime la somme de 2 millions en guise dédommagement. Le mis en cause a reconnu être l’auteur de la grossesse. «Je reconnais avoir entretenu une relation sexuelle avec elle en 2018, lorsqu’elle avait 12 ans. Elle m’a déclaré sa flamme, m’a provoqué et j’ai cédé. D’ailleurs, je ne pourrais compter le nombre de fois qu’on a couché ensemble», a-t-il dit à la barre. Toutefois, il nie avoir violé la fille soutenant qu’elle était consentante.

Pour rappel, l’association Human Right Watch avait, dans un rapport rendu public, affirmé que « les enseignants sénégalais sont les premiers fonctionnaires à se signaler dans les viols et agressions sexuelles à l’encontre des jeunes filles. » Et ils profiteraient de leur position pour enceinter des jeunes filles confiées à leur responsabilité.

Cette remarque de l’Ong avait poussé le syndicat des enseignants à sortir de sa réserve pour brocarder l’Ong et la menacer de poursuites judiciaires. A la suite de l’Ong, c’est l’artiste MC Balédio qui a sorti un opus dans lequel il a accusé les enseignants de bandits et de violeurs. Lui aussi a récolté une levée de bois verts et des menaces de poursuites suites auxquelles il a présenté des excuses pour faire taire la polémique.