La maltraitance des talibés de Ndiagne, à Louga, défraie toujours la chronique. L’homme d’affaires Serigne Mboup, pur produit de »daara », déplore et fustige cet acte inhumain.

Condamnant ces sévices corporels, le patron de Ccbm place ce drame dans le registre du comportement humain. «Ce n’est pas qu’au ‘daara’ qu’on assiste à ces comportements. On en enregistre même au sein des familles. Il est arrivé, à l’école française, qu’un maître se défoule avec une rare violence sur un enfant», a-t-il déclaré dans « L’Obs ». Le patron de Ccbm dit avoir été lui-même menotté, quand il était au »daara ». »Il m’est arrivé, au ‘daara’ où j’ai fait mes humanités, d’être enchaîné, non par violence ou pour m’humilier, mais pour m’empêcher de fuir.

Cela fait partie des coutumes de l’apprentissage du Coran dans les ‘daara’, au Sénégal. Cette violence s’exerce partout, mais personne ne la cautionne. Maintenant, il ne faut pas en faire l’apanage du ‘daara »’. Pour mettre fin à ces pratiques, Serigne Mboup préconise la formation des maîtres coraniques.