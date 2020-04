Sénégalais morts à l’étranger : La dépouille pourrait être rapatriée, si …. (ministre)

Tout Sénégalais mort à l’étranger de Covid-19 sera enterré sur place. C’est du moins la décision prise par les autorités pour limiter les risques de contamination.

Par contre, s’ils sont morts d’une autre cause et sous réserve d’une demande de la famille après consultation avec le médecin légiste, les corps pourraient être rapatriés. C’est ce qu’a fait savoir le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, qui s’exprimait ce jeudi 9 avril, au micro de la Rfm.

Il s’agit ici, d’une évolution de taille dans la position de l’État du Sénégal sur le transfert de dépouilles de Sénégalais morts à l’étranger en cette période de pandémie de Covid-19.