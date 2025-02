Sénégal – Mali : Une alliance de fer contre la menace terroriste

Face à l’expansion des activités du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, le Mali et le Sénégal ont intensifié leur coopération sécuritaire en lançant des patrouilles conjointes le long de leur frontière commune. Cette initiative, officialisée le 20 février 2025 à Diboli, vise à contrer les incursions des groupes armés et à renforcer la sécurité des populations locales.

La montée en puissance des attaques du JNIM dans l’ouest du Mali, couplée à l’enlèvement d’un guide religieux par Amadou Kouffa, numéro deux du groupe terroriste, a précipité cette décision stratégique. En réponse, le Sénégal a déployé des unités de la Zone militaire N°4 et du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI), tandis que le Mali a mobilisé ses forces armées et ses services de sécurité intérieure.

Ces patrouilles mixtes se concentrent sur la surveillance des axes stratégiques, le contrôle des mouvements suspects et la sécurisation des zones sensibles. Cette coopération opérationnelle témoigne de la détermination des deux États à lutter efficacement contre la menace terroriste et à préserver la stabilité régionale.