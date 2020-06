Sélection algérienne, buts en C1, Clasico… Ces choses que vous ne savez peut-être pas sur Karim Benzema

Karim Benzema est sans doute l’un des plus grands talents de cette décennie. Entre Lyon et Madrid, le Français a glané pas moins de 22 titres majeurs. « Persona non grata » en équipe de France, depuis l’imbroglio avec Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’est plus appelé en sélection depuis octobre 2015. N’empêche, l’attaquant merengue continue de faire son trou, à tel point qu’on ignore certaines de ses prouesses.

1. Il est l’un des cinq meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions

Au Real Madrid depuis 2009, il a ajouté 52 buts en C1 sur les 12 plantés avec Lyon. Ce qui lui vaut une 4e place au classement des meilleurs artilleurs de l’histoire de la C1, à égalité avec le Polonais Lewandowski. Avec 64 buts dans la plus prestigieuse des compétitions, il est à 7 unités de la légende Raul Gonzalez Blanco et loin derrière les monstres Ronaldo et Messi. Il compte à son actif 4 Ligue des champions.