Madiambal Diagne ne sera pas le seul VIP à répondre de cette affaire Ellipse Projects International qui secoue actuellement le Sénégal. Le patron en fuite de la SCI Pharaon, impliqué dans ce scandale à milliards, aura avec lui des anciens ministres. Quatre sont, pour le moment, formellement identifiés.

Selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, si c’est le Pool Judiciaire Financier qui a ouvert le bal des poursuites avec les arrestations de Mabintou Diaby, de Mouhamed Diagne, Serigne Saliou Diagne et de Oumar Mbaye, présumés complices du fugitif Madiambal Diagne, la plus lourde tâche, et certainement le volet le plus palpitant de cette affaire à ramification, reviendra à la Haute Cour de Justice qui aura la lourde responsabilité d’auditionner des anciens dignitaires de l’APR.

En effet, Kéwoulo a appris que cette structure, qui juge les anciens ministres impliqués dans des actes délictuels, aura à se pencher sur les cas de Me El’hadj Malick Sall, d’Ismaëla Madior Fall -tous deux anciens ministre de la justice et Gardes des Sceaux- et de Abdoulaye Daouda Diallo, l’avant-dernier ministre des finances du président Macky Sall. Comme ce trio, un quatrième ancien ministre sera sur le banc des accusés: il s’agit de Abdoulaye Diouf Sarr, l’ancien maire de Yoff et ex-ministre de la Santé.

Si tout le monde avait cru que le marché de 250 milliards de F CFA, géré par Ellipse Projects, ne concernait que le ministère de la justice qui a bénéficié de ce financement pour construire des tribunaux, des bâtiments pour l’administration pénitentiaire etc., Kéwoulo a appris que le ministère de la Santé a aussi pris sa part du “cadeau”. Ainsi, en plus de l’hôpital de Kaffrine, c’est ce financement qui a permis la réalisation des structures sanitaires de Kédougou, Touba, Tivaouane et de Ourossogui…

Pour sa part, le PJF qui vise les personnes non concernées par les privilèges de juridiction va, lui, s’occuper des dossiers de Madiambal Diagne, de Mabintou Diaby, Mouhamed et Serigne Saliou Diagne comme de celui de Oumar Mbaye, le fameux “marabout de Madiambal.” Contrairement à ce qui avait été dit et écrit depuis la rocambolesque fuite du patron d’Avenir Communication, l’homme arrêté à Thiès n’est pas un marabout. C’est un tourneur qui vendait aussi des objets de récupération. Et depuis qu’il fréquente Madiambal Diagne, il est devenu un riche homme d’affaires dont personne ne connait l’origine de la fortune.

A la cité Senghor, où il a vécu avec sa famille, sa subite richesse alimente encore les discussions. Et son rôle dans la fuite de Madiambal Diagne vers la Gambie pourrait lui valoir son incarcération et même une condamnation. En effet, Kéwoulo a appris que c’est chez lui que Madiambal Diagne avait laissé son téléphone lors cette fameuse soirée de cavale. “Alors que les policiers qui suivaient le signal du téléphone croyaient que leur cible était localisé à Thiès, Madiambal et certainement avec Oumar Mbaye se dirigeaient vers la frontière gambienne.” Ont fait savoir des sources judiciaires consultées par Kéwoulo.