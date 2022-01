Le directeur général de l’AIBD a encore fait acte de générosité à l’endroit des populations de Ziguinchor. Alors que le manque d’infrastructures médicales a été, tout le temps, décrié par le personnel hospitalier comme par les populations qui font recours à ce service plus que vital, M. Doudou Ka, le directeur général de l’AIBD, a décidé de leur venir en aide.

Hier, il leur a fait remettre une ambulance médicalisée pour faire face aux urgences. Et ce matériel, flambant neuf, a été réceptionné par le directeur de l’hopital, Ndiamé Diop, entouré par le maire sortant de Ziguinchor, M. Abdoulaye Baldé. Le Coordonnateur régional de Benno Bokk Yaakar et directeur général de l’aéroport Blaise Diagne de Dakar a encore frappé fort. Et son geste, au delà du symbole de la fraternité qui lie les cadres de la Casamance, est à saluer à plus d’un titre.

En effet, bien que membre éminent de la coalition Benno et adversaire déclaré du maire sortant, Abdoulaye Baldé, c’est au candidat de l’UCS que Doudou Ka remis son ambulance qui devait être remise au directeur général de l’hopital régional de Ziguinchor. Et, en gentleman conscient que tous les acteurs politiques doivent aspirer à servir les populations, Abdoulaye Baldé, qui aurait pu se contenter d’envoyer ses adjoints réceptionner le colis pendant que lui parcourait les rues de Ziguinchor, a préféré être présent pour réceptionner le cadeau de son rival. Et le remettre au directeur général de l’hopital régional de Ziguinchor, Ndiamé Diop.

Heureux de voir doter l’un de ses hôpitaux en ambulance, le maire a dit toute sa satisfaction de ce geste de (son) frère Doudou Ka. Comme lui, Ndiamé Diop, le directeur général de l’hopital, entouré des cadres et des délégués du personnel ont dit tout le bien qu’ils pensent de ce geste ö combien important de Doudou Ka. A rappeler que, après avoir procédé à cette remise d’ambulance, les deux camps sont repartis dans les rues de Ziguinchor dérouler leurs programmes respectifs.