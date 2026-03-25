La Russie dit avoir abattu dans la nuit plus de 380 drones ukrainiens

La Russie a affirmé mercredi avoir abattu dans la nuit 389 drones ukrainiens, une attaque d’ampleur qui a visé notamment ses régions frontalières de l’Ukraine ainsi que la région de Moscou et celle de Léningrad.

L’Ukraine intensifie ces dernières semaines ses frappes contre la Russie, qui depuis le début de son offensive en février 2022 pilonne quotidiennement le pays et a tiré mardi près de 1 000 drones en 24 heures selon Kiev.