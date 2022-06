La famille de Serigne Assane Mbacké va sortir de sa réserve. Ce, depuis l’éclatement de cette affaire de pédophilie, de viols répétitifs et d’actes contre nature dans laquelle sont impliqués le religieux et d’autres personnes identifiées.

Dans une note reçue ce jeudi 14 juin, elle annonce un point de presse, demain mercredi 15 juin, à 15 h, dans un restaurant sis au centre-ville. «Il aura pour thème l’arrestation d’Assane et la position des médias et celle de la police sénégalaise et d’autres sujets importants qu’on traitera durant le point de presse», souligne-t-on.

Le conférencier religieux Serigne Assane Mbacké “Khelcom”, Baïdy Hamady Sow, un de ses proches, Abdourahmane Lô, réceptionniste à l’hôtel Nina, et le chanteur religieux Khadim Samb dit «Djimbori» ont maille à partir avec la justice depuis vendredi dernier.

Face aux enquêteurs, les jeunes garçons O. Diop (16 ans) et H. Thimbo (17 ans) ont déclaré qu’ils avaient été violés, puis transformés en esclaves sexuels par ces «présumés» homosexuels.