Rejet de la demande de liberté provisoire : Farba Ngom reste en détention, mais devra être transféré dans un l’hôpital

La Chambre d’accusation financière a rendu sa décision ce mercredi 8 octobre 2025 concernant la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de Farba Ngom. La juridiction a rejeté la requête, maintenant ainsi le député-maire des Agnam en détention. Toutefois, M. Ngom devra être transféré dans un centre hospitalier pour raisons médicales.

Selon des sources proches du dossier, les conseils de Farba Ngom avaient sollicité sa libération provisoire, invoquant un état de santé fragile nécessitant une prise en charge spécialisée hors du milieu carcéral. Après examen du rapport médical et des éléments fournis par la défense, la Chambre d’accusation financière a estimé que les conditions légales d’une liberté provisoire n’étaient pas réunies, mais a reconnu la nécessité d’un suivi médical adapté.

Farba Ngom, ancien proche collaborateur de l’ex-président Macky Sall, est poursuivi dans le cadre d’une procédure liée à des faits présumés de malversations financières.