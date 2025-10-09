Rapport explosif sur Petrosen : 117,54 milliards CFA d’écart, 885 millions $ d’emprunts non justifiés

Le quotidien Libération rapporte dans son édition du 9 octobre 2025 que le rapport conjoint du groupement CECA et Enerteam met en évidence plusieurs irrégularités et zones d’ombre dans la gestion financière de la société nationale Petrosen.

Selon libération , un écart de 117,54 milliards de francs CFA aurait été constaté entre le surplus de financement de l’État enregistré en 2021 et le montant reporté en 2022. Le rapport évoque également des emprunts de 885 millions de dollars contractés auprès des compagnies BP, Kosmos et Woodside. Les intérêts sur ces emprunts auraient connu une hausse de 45,7 % entre 2022 et 2023, sans que la ventilation précise entre les projets GTA et Sangomar soit clairement établie.

Il souligne que les remboursements de capital ne sont pas explicitement détaillés dans les états financiers publiés par Petrosen. Le rapport mentionne aussi des financements octroyés aux filiales Rgts et Petrosen EP, pour un montant total d’environ 9,7 milliards de francs CFA, qui auraient nécessité une documentation complémentaire.

Enfin, aucune information précise n’aurait été fournie sur les conditions de financement de 45,9 milliards de francs CFA entre Petrosen SA et la Société Africaine de Raffinage (SAR), selon les conclusions du rapport cité par Libération.