Présidence : une chargée de mission limogée par le chef de l’État après un post critique sur la gestion de la jeunesse

La Présidence de la République du Sénégal s’est de nouveau séparée d’une de ses collaboratrices, à la suite d’un post critique sur la place et la gestion des jeunes dans le gouvernement.

Salimata Dieng, secrétaire générale nationale de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) et membre active de Pastef, a été limogée de son poste de chargée de mission à la Présidence de la République. La décision fait suite à un post critique qu’elle a publié, dénonçant la marginalisation de la jeunesse et l’oubli de certains militants dans la gestion du parti et de l’État.

Son texte, intitulé « Pastef entre négligence de la jeunesse et oubli de certains militants… », a provoqué de vives réactions au sein de la Présidence et du parti, entraînant la convocation urgente des chargés de mission. Selon des sources, l’affaire est remontée jusqu’au chef de l’État, qui a signé un arrêté mettant fin à ses fonctions.

Ce limogeage, gardé discret jusque-là, pourrait susciter des tensions au sein de la JPS et relancer le débat sur la place des jeunes dans la gouvernance., rapporte seneweb.