Préservation de la Paix: Le très fort message du Pape François

“Nous sommes en train de détruire le monde” par la guerre et il faut arrêter “pendant qu’il est encore temps”, a affirmé le pape François mardi dans un message préparé pour la clôture à Paris des rencontres pour la paix de la communauté Sant ‘Egidio.

“Je fais mien votre cri et celui des nombreuses personnes touchées par la guerre, et je l’adresse aux dirigeants politiques : Arrêtez la guerre! Arrêtez les guerres!”, a-t-il lancé dans ce texte qui devait être lu lors d’une cérémonie devant la cathédrale Notre-Dame à Paris.

“Nous sommes en train de détruire le monde. Arrêtons-nous pendant qu’il est encore temps!”, a-t-il exhorté selon le texte de son message.

Le pape a insisté: “Nous devons prier pour la paix. Le risque que les nombreux conflits s’étendent dangereusement au lieu de cesser est plus que concret”.

Son message devait être lu lors de la cérémonie de clôture de la 38e “Rencontre internationale pour la paix” de Sant’Egidio, communauté catholique proche du Vatican, qui a rassemblé depuis dimanche à Paris plusieurs dizaines de dignitaires religieux, experts, personnalités de la culture ou de la vie civile, politiques…

“Que cette rencontre incite tous les croyants à redécouvrir la vocation de faire grandir aujourd’hui la fraternité entre les peuples”, a affirmé le pontife argentin.

Le pape François, qui lance régulièrement des appels à la paix, a déploré que “trop souvent, par le passé, les religions ont été utilisées pour alimenter les conflits et les guerres, un danger qui est aujourd’hui encore imminent”.

“Nous devons éloigner les religions de la tentation de devenir un outil qui alimente le nationalisme, l’ethnicité, le populisme. Les guerres s’intensifient. Malheur à ceux qui tentent d’entraîner Dieu dans les guerres!”, a-t-il lancé.

Revenant sur ces rencontres, intitulées “Imaginer la paix”, il a aussi estimé que “dans un monde qui risque d’être déchiré par les conflits et les guerres, le travail des croyants est inestimable pour montrer des visions de paix et favoriser la fraternité et la paix entre les peuples partout dans le monde”.