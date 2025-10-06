Première martyre de la révolution patriotique : Mariama Sagna, 6 ans déjà

Première martyre de la révolution pour le départ de Macky Sall et du système de l’APR, Mariama Sagna reste, six ans après son assassinat, toujours présente dans les mémoires. Du 6 octobre 2018 au 6 octobre 2025, son nom résonne encore dans le cœur des patriotes.

Responsable du parti Pastef-Les Patriotes, engagée aux côtés du député Ousmane Sonko, Mariama Sagna avait à peine la trentaine lorsqu’elle fut froidement assassinée dans la nuit du 6 octobre 2018 à Keur Massar, en banlieue dakaroise.

Originaire de Kagnobon, village du département de Bignona en Casamance, elle incarnait une militante patriote profondément dévouée à la vision de son leader et aux valeurs de son parti. Quelques heures seulement après la clôture d’un meeting politique organisé chez elle, auquel Ousmane Sonko avait pris part, la jeune femme perdait tragiquement la vie.

Son assassinat avait alors suscité une immense consternation et une vague d’indignation à travers tout le pays. Six ans après, le souvenir de Mariama Sagna demeure vivace comme celui d’une femme tombée pour ses convictions et son engagement politique. Dans cette affaire, deux personnes ont été arretées par la gendarmerie.