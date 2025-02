Porokhane 2025 : Le Magal de Sokhna Mame Diarra Bousso, symbole de foi et de rassemblement

Ce jeudi 6 février 2025 marque un événement d’une grande envergure à Porokhane, où des milliers de fidèles se sont rassemblés pour célébrer le Magal dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso. La cité religieuse, haut lieu de spiritualité et de recueillement, est devenue le point de convergence de pèlerins venus de divers horizons pour honorer cette figure emblématique de l’islam au Sénégal.

Les préparatifs, amorcés dès la veille, ont vu des foules affluer en grand nombre vers Porokhane, témoignant de l’importance culturelle et spirituelle de cet événement. À leur arrivée, les fidèles participent aux rituels de la ziyâra, marqués par des visites aux lieux symboliques de la ville. Ces sites incluent la grande mosquée, le mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso, et les résidences des dignitaires religieux, où des prières et des moments de méditation sont intensément vécus.

La journée, empreinte de recueillement et de spiritualité, atteint son apogée avec la cérémonie officielle tenue dans la matinée. Celle-ci rassemble autorités religieuses et civiles, réaffirmant l’importance de l’événement dans la cohésion entre traditions religieuses et structures étatiques. Cette collaboration illustre le rôle fondamental du Magal de Porokhane dans la consolidation des valeurs spirituelles et sociales.

Le Magal de Porokhane, au-delà de son aspect religieux, demeure un symbole de rassemblement et de foi, attirant chaque année une participation croissante, reflet de l’attachement des fidèles à la mémoire et à l’héritage de Sokhna Mame Diarra Bousso.