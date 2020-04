Plan de contingence : « Macky Sall devrait prendre en compte le secteur informel »

L’économie sénégalaise souffre à cause du Coronavirus. Cependant, le gouvernement sénégalais a mis au point un plan de contingence pour que l’économie du pays résiste aux effets néfastes du Coronavirus.

Le Pr. Abou Kane qui salue la politique du Président Macky Sall estime qu’elle devrait prendre en compte le secteur informel. Le chef du département d’économie à la faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar insiste également sur les leçons à tirer de la pandémie de Covid-19.

« Toutes ses mesures sont sociales parce qu’en réalité, ce sont des mesures qui visent à protéger les travailleurs. C’est vrai qu’on aurait pu peut-être y ajouter les travailleurs du secteur informel, même s’il est difficile de les identifier concrètement. Je disais qu’il y a quand même des bases de données qui nous permettent de voir qui sont les acteurs du secteur informel qu’on pourrait identifier pour les soutenir afin qu’ils puissent maintenir leurs activités pendant cette période de crise », a déclaré Abou Kane sur IRadio.

Avant de soutenir : « je pense que les mille milliards qui ont été annoncés par le gouvernement du Sénégal suffisent quand même pour régler les problèmes pour une période, disons, de deux mois. Parce que si la crise perdure, c’est en ce moment-là qu’on devrait se poser des questions sur la pérennité de ses mesures et on doute fort que l’Etat puisse avoir les moyens de pouvoir refaire une telle opération si par malheur cette crise perdurait. On doit tirer beaucoup de leçons de cette crise là car nous dépendons beaucoup de l’extérieur ».