La Peur aurait-elle changé de Camp ? (Me Ciré Clédor Ly, Avocat à la Cour)

La responsabilité pénale est individuelle. Toutes les personnes impliquées, quel que soit leur titre ou leur rang, seront tenues responsables des crimes de sang, des tortures, des traitements inhumains et dégradants infligés à une population civile, des séquestrations, détournements de fonds publics, blanchiment d’argent, favoritisme et autres infractions assimilées ou non encore dénoncées. Il en sera de même pour ceux qui faisaient l’apologie du crime contre l’humanité ou qui pourraient être poursuivis pour haute trahison.

Justice sera rendue au Peuple Sénégalais. C’est une nécessité et une exigence sociale urgente, qui implique une purge dans l’administration et l’exercice du pouvoir par les artisans de la Révolution. Faute de quoi, les sacrifices auraient été vains et l’échec inévitable.

Gardons nous enfin de prendre la parole publiquement lorsqu’on a un statut de fugitif.

Ciré Clédor Ly, Avocat à la Cour.